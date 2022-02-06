Путин пожелал заболевшему коронавирусом Эрдогану скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин направил телеграмму турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, а также его супруге, у которых ранее выявили штамм «омикрон» коронавируса. В данном обращении глава России пожелал им скорейшего выздоровления.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — отмечается в обращении.

Ранее Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».

Позднее в Минздраве Турции уточнили данные о состоянии здоровья Эрдогана.