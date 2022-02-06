Путин пожелал заболевшему коронавирусом Эрдогану скорейшего выздоровления
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Об этом говорится на сайте Кремля.
«Хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — отмечается в обращении.
Ранее Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».
Позднее в Минздраве Турции уточнили данные о состоянии здоровья Эрдогана.