Sankei: в Японии рассматривают возможность введения антироссийских санкций из-за Украины

Власти Японии рассматривают возможность введения собственных антироссийских санкций на случай вторжения России на Украину.

Как сообщает газета Sankei со ссылкой на правительственные источники, разработкой пакета санкций занимаются сразу несколько ведомств, среди которых — МИД Японии и Министерство экономики, торговли и промышленности.

Отмечается, что Токио проводит консультации с Вашингтоном по дипломатическим каналам на тему введения ограничительных мер.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил китайскому бизнесу последствиями, если предприниматели попробуют смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы.