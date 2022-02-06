Sankei: в Японии рассматривают возможность введения антироссийских санкций из-за Украины

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Власти Японии рассматривают возможность введения собственных антироссийских санкций на случай вторжения России на Украину.
Sankei: в Японии рассматривают возможность введения антироссийских санкций из-за Украины
  • ©Benjamin Kaikinger / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Как сообщает газета Sankei со ссылкой на правительственные источники, разработкой пакета санкций занимаются сразу несколько ведомств, среди которых — МИД Японии и Министерство экономики, торговли и промышленности.

Отмечается, что Токио проводит консультации с Вашингтоном по дипломатическим каналам на тему введения ограничительных мер.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил китайскому бизнесу последствиями, если предприниматели попробуют смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы.

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