Sankei: в Японии рассматривают возможность введения антироссийских санкций из-за Украины
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Как сообщает газета Sankei со ссылкой на правительственные источники, разработкой пакета санкций занимаются сразу несколько ведомств, среди которых — МИД Японии и Министерство экономики, торговли и промышленности.
Отмечается, что Токио проводит консультации с Вашингтоном по дипломатическим каналам на тему введения ограничительных мер.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил китайскому бизнесу последствиями, если предприниматели попробуют смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы.