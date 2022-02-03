США пригрозили бизнесу КНР последствиями за попытки смягчить возможные санкции против России

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил китайскому бизнесу последствиями, если предприниматели попробуют смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы.
США пригрозили бизнесу КНР последствиями за попытки смягчить возможные санкции против России
  • AP
  • © Andy Wong

«У нас с нашими союзниками и партнёрами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают всё возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — цитирует его ТАСС.

Ранее США и Япония заявили, что действия Китая угрожают стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всём мире.

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