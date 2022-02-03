США пригрозили бизнесу КНР последствиями за попытки смягчить возможные санкции против России
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«У нас с нашими союзниками и партнёрами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают всё возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — цитирует его ТАСС.
Ранее США и Япония заявили, что действия Китая угрожают стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всём мире.