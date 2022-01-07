США и Япония заявили, что действия Китая угрожают стабильности в регионе

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Действия Китая угрожают стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всём мире. Об этом говорится в совместном американо-японском заявлении по итогам встречи министров иностранных дел и обороны двух стран.

«Министры выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия Китая по подрыву основанного на правилах порядка представляют политические, экономические, военные и технологические вызовы для региона и всего мира», — говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

Стороны заявили о готовности совместно реагировать на подобные шаги китайской стороны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и Япония намерены совместно исследовать угрозы от гиперзвуковых и спутниковых систем вооружений.

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