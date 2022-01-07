США и Япония намерены совместно исследовать гиперзвуковые и спутниковые угрозы

Соединённые Штаты и Япония намерены совместно исследовать угрозы от гиперзвуковых и спутниковых систем вооружений.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе виртуальной встречи министров иностранных дел и обороны двух стран.

«Мы даём старт новому соглашению в области исследований и разработок, которое облегчит нашим учёным от инженеров до менеджеров программ сотрудничество по новым вопросам, связанным с обороной, начиная с гиперзвуковых угроз и заканчивая продвинутым военным потенциалом космического базирования», — заявил он.

6 января Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провели телефонные переговоры.

Стороны обсудили запуск баллистической ракеты КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.