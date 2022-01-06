Блинкен провёл переговоры с главой МИД Японии
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«Они подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Блинкен также осудил запуск баллистической ракеты КНДР и подчеркнул, что США по-прежнему непоколебимы в готовности защищать Японию.
К тому же стороны обсудили сотрудничество с целью полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.
Ранее Энтони Блинкен обсудил с главами МИД ФРГ, Франции и Великобритании форматы диалога с Россией.