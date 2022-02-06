Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны из-за Польши

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что вмешательство Польши в дела Белоруссии могло привести к третьей мировой войне. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала «Россия 1»

«Был план до президентских выборов, я об этом тоже говорил, надо было хотя бы на день, на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше — сюда, во Дворец независимости... Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война, почему?» — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Лукашенко ответил утвердительно на просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны.

Ранее экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.