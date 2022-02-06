Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны из-за Польши

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что вмешательство Польши в дела Белоруссии могло привести к третьей мировой войне. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала «Россия 1»
Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны из-за Польши
  • РИА Новости

«Был план до президентских выборов, я об этом тоже говорил, надо было хотя бы на день, на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше — сюда, во Дворец независимости... Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война, почему?» — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Лукашенко ответил утвердительно на просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны.

Ранее экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить