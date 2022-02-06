Глава протокола президента России объяснил отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина

Руководитель протокола президента России Владислав Китаев в эфире «России 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки, так как китайские коллеги из-за ситуации с COVID-19 заранее попросили отказаться от рукопожатия.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — цитирует его РИА Новости.

Китаев также добавил, что подобная ситуация случается не впервые и в прошлом, например, немецкая сторона также просила отказаться от рукопожатия во время встречи Путина и Ангелы Меркель, когда та встречалась с ним, будучи канцлером Германии.

«Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов», — отметил он.

Глава протокола подчеркнул, что в данном решении нет никаких политических сигналов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал тёплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине.