Глава протокола президента России объяснил отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина
- РИА Новости
«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — цитирует его РИА Новости.
Китаев также добавил, что подобная ситуация случается не впервые и в прошлом, например, немецкая сторона также просила отказаться от рукопожатия во время встречи Путина и Ангелы Меркель, когда та встречалась с ним, будучи канцлером Германии.
«Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов», — отметил он.
Глава протокола подчеркнул, что в данном решении нет никаких политических сигналов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал тёплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине.