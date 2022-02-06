Земан заявил, что Чехия выступает против отправки военных НАТО на Украину
Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью CNN Prima NEWS, что чешская сторона выступает против отправки военных НАТО на Украину.
- ©Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto
- Gettyimages.ru
«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — цитирует его ТАСС.
Ранее Земан заявил об ухудшении ситуации в мире после капитуляции НАТО в Афганистане.
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