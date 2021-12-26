Земан заявил об ухудшении ситуации в мире после капитуляции НАТО в Афганистане
- AP
«Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение «Талибан»*» — приводит ТАСС слова Земана.
Он отметил, что это приведёт к усилению миграционных потоков из Афганистана, а также к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак.
Ранее в Европарламенте назвали коллективным провалом Запада события в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.