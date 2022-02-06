Аргентина присоединится к инициативе «Один пояс — один путь»

Аргентина присоединится к инициативе Китая «Один пояс — один путь» и получит от КНР свыше $23 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Аргентины Альберто Фернандеса.

«Аргентина получит более $23 млрд китайских инвестиций для различных работ и проектов. Президент Альберто Фернандес встретился с (председателем КНР. — RT) Си Цзиньпином и договорился о включении Аргентины в «Один пояс — один путь», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что страны подписали 13 документов о сотрудничестве в таких отраслях, как зелёные технологии, цифровая экономика, космическая и атомная сферы, технологии и инновации, образование, сельское хозяйство, СМИ.

Ранее Россия и КНР выразили намерение активизировать работы по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь» для углубления сотрудничества между ЕАЭС и Китаем.