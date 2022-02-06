Президент Боливии заявил об обнаружении в стране новых крупных запасов газа

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Президент Боливии Луис Арсе заявил, что в стране были обнаружены новые крупные запасы природного газа.
Президент Боливии заявил об обнаружении в стране новых крупных запасов газа
  • ©Hector Vivas/Getty Images

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Сообщаем Боливии, что разведка, которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между Тарихой и Чукисакой, с потенциалом добычи в 3 млн куб. м в день», — написал Арсе.

В декабре глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о планах по добыче газа на шельфе Чёрного моря.

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