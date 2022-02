Американист Рогулёв: The New York Times уже давно превратилась в аналог жёлтой прессы

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT публикацию газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников о том, что в случае гипотетического вооружённого конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек.

По мнению Рогулёва, эта публикация — «отражение продолжающейся информационно-психологической войны».

«По-другому это назвать нельзя. Потому что мы видим, что это давление набирает обороты и приобретает характер войны», — подчеркнул собеседник RT.

Эксперт также отметил, что такие издания, как The New York Times и The Washington Post, «уже давно теряют свою аудиторию».

«Они уже давно превратились в аналог жёлтой прессы. Печатается всё, что угодно, любые статьи, без всякой опоры на факты, со сплошными измышлениями», — сказал он.

Ранее газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников, что в случае гипотетического вооружённого конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек.

По данным издания, число жертв среди мирного населения может составить от 25 до 50 тыс. человек, потери ВСУ — от 5 до 25 тыс., потери российской армии — от 3 до 10 тыс.