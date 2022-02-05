Посол Антонов рассказал об итогах консультаций России и США в Вене 3 февраля

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал об итогах двусторонних консультаций представителей России и США в Вене 3 февраля.

«Позавчера в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям», — заявил Антонов.

По его словам, представители России приехали в Вену с позитивной программой. Антонов уточнил, что программа направлена на нормализацию деятельности дипломатов в США и в России и на прекращение «визовой войны».

«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — заявил он.

Также Антонов заявил, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата».

По его словам, дипломаты будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, но при этом пытаться нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.