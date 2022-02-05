Посол Антонов рассказал об итогах консультаций России и США в Вене 3 февраля
«Позавчера в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям», — заявил Антонов.
По его словам, представители России приехали в Вену с позитивной программой. Антонов уточнил, что программа направлена на нормализацию деятельности дипломатов в США и в России и на прекращение «визовой войны».
«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — заявил он.
Также Антонов заявил, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата».
По его словам, дипломаты будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, но при этом пытаться нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.