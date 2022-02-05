Депутат Госдумы Белик назвал публикации о «вторжении» России информационной войной
- РИА Новости
По мнению парламентария, тема вторжения России на Украину — это тренд, «который США задали и теперь активно стараются распространить».
«То, что сейчас делают западные СМИ, — это классический пример информационной войны. Когда нет аргументов, нет достоверных фактов, нет ничего, что бы подпадало под идеи США, тогда проще всего искусственно раздуть ситуацию, прибегнуть к инсинуациям и провокациям, что они и делают», — заявил Белик.
Кроме того, депутат подчеркнул бездарность лжи оппонентов России.
«Истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи», — заключил он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о публикациях Bloomberg и Bild на тему Украины.
По её словам, происходящее является информационно-политическим марафоном «натовских желаний».