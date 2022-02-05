Посол России: планов по развёртыванию военной инфраструктуры России в Никарагуа пока нет
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Об этом он рассказал в беседе с Интерфаксом.
«Сейчас речи о развертывании российской военной инфраструктуры в Никарагуа не идёт. Эта страна и ранее была способна принимать наши военные корабли и самолёты на своей территории на законных основаниях», — заявил дипломат.
Вместе с этим он добавил, что в случае необходимости обе стороны могут принять дополнительные решения, отвечающие их национальным интересам.
«Это их суверенное право», — добавил Хохоликов.
Ранее посол России заявил, что закон Никарагуа допускает присутствие иностранных ВС в стране.