Посол России: планов по развёртыванию военной инфраструктуры России в Никарагуа пока нет

Посол России в Манагуа Александр Хохоликов заявил, что в настоящее время речи о развёртывании российской военной инфраструктуры в Никарагуа не идёт.

Об этом он рассказал в беседе с Интерфаксом.

«Сейчас речи о развертывании российской военной инфраструктуры в Никарагуа не идёт. Эта страна и ранее была способна принимать наши военные корабли и самолёты на своей территории на законных основаниях», — заявил дипломат.

Вместе с этим он добавил, что в случае необходимости обе стороны могут принять дополнительные решения, отвечающие их национальным интересам.

«Это их суверенное право», — добавил Хохоликов.

Ранее посол России заявил, что закон Никарагуа допускает присутствие иностранных ВС в стране.