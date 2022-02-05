Более 50 человек задержали на акции протеста в Хельсинки

Полиция Финляндии задержала 55 человек во время акции протеста Convoy Finland, прошедшей в Хельсинки 4 февраля.

Gettyimages.ru

«Полиция отбуксировала десятки автомобилей с улицы Маннерхейминтие и произвела 55 арестов», — говорится в сообщении полиции Хельсинки. Двое арестованных подозреваются в сопротивлении правоохранителям с применением насилия. Уточняется, что протестующие мешали работе полиции, требуя прекратить буксировку транспорта. Ранее в Праге участники акции против ограничительных мер, введённых властями из-за распространения коронавируса, подошли к зданию нижней палаты парламента.