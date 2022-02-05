Более 50 человек задержали на акции протеста в Хельсинки
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«Полиция отбуксировала десятки автомобилей с улицы Маннерхейминтие и произвела 55 арестов», — говорится в сообщении полиции Хельсинки.
Двое арестованных подозреваются в сопротивлении правоохранителям с применением насилия.
Уточняется, что протестующие мешали работе полиции, требуя прекратить буксировку транспорта.
Ранее в Праге участники акции против ограничительных мер, введённых властями из-за распространения коронавируса, подошли к зданию нижней палаты парламента.