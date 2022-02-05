Международная федерация журналистов призвала Европу не использовать СМИ как оружие

В Международной федерации журналистов выступили с обращением в адрес властей стран Европы и призвали их не использовать СМИ в качестве оружия в российско-украинском кризисе.

«IFJ и EFJ (Международная и Европейская федерации журналистов. — RT) призвали власти по всей Европе, где обострение напряжённости в связи с кризисом между Россией и Украиной привело к ужесточению ограничений и угроз в отношении СМИ, избегать использования СМИ в качестве оружия во время кризиса», — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте организации.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Позднее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

В МИД России объявили о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.