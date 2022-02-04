Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства во главе с Кривокапичем
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя черногорского заксобрания Алексу Бечич.
Всего проголосовали 54 депутата из 81. При этом за выражение недоверия высказались 43 депутата, против — 11.
Отмечается, что в Черногории на протяжении многих месяцев происходят разногласия внутри правящего большинства.
Ранее глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку.