Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства во главе с Кривокапичем

Парламент Черногории проголосовал за выражение недоверия правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя черногорского заксобрания Алексу Бечич.

Всего проголосовали 54 депутата из 81. При этом за выражение недоверия высказались 43 депутата, против — 11.

Отмечается, что в Черногории на протяжении многих месяцев происходят разногласия внутри правящего большинства.

Ранее глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку.