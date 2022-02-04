Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства во главе с Кривокапичем

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Парламент Черногории проголосовал за выражение недоверия правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем.
Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства во главе с Кривокапичем
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя черногорского заксобрания Алексу Бечич.

Всего проголосовали 54 депутата из 81. При этом за выражение недоверия высказались 43 депутата, против — 11.

Отмечается, что в Черногории на протяжении многих месяцев происходят разногласия внутри правящего большинства.

Ранее глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку.

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