В Сомали в результате подрыва автобуса на мине погибли десять человек

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В сомалийском городе Кисмайо в результате подрыва автобуса на мине погибли как минимум десять человек, ещё двое получили ранения. Об этом пишет La Regione со ссылкой на представителя местной службы безопасности Мохамеда Нур Дахира.
В Сомали в результате подрыва автобуса на мине погибли десять человек
  • © AP Photo / Farah Abdi Warsameh

«Десять человек... погибли и ещё двое получили ранения в результате взрыва, уничтожившего микроавтобус, в котором они ехали», — сказал он.

По словам Дахира, «террористы нередко устанавливают мины вдоль дорог», данный случай не является первым.

В сентябре по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, нападение произошло у президентского дворца.

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