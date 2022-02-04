В Сомали в результате подрыва автобуса на мине погибли десять человек

В сомалийском городе Кисмайо в результате подрыва автобуса на мине погибли как минимум десять человек, ещё двое получили ранения. Об этом пишет La Regione со ссылкой на представителя местной службы безопасности Мохамеда Нур Дахира.

«Десять человек... погибли и ещё двое получили ранения в результате взрыва, уничтожившего микроавтобус, в котором они ехали», — сказал он.

По словам Дахира, «террористы нередко устанавливают мины вдоль дорог», данный случай не является первым.

В сентябре по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, нападение произошло у президентского дворца.