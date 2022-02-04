В Сомали в результате подрыва автобуса на мине погибли десять человек
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«Десять человек... погибли и ещё двое получили ранения в результате взрыва, уничтожившего микроавтобус, в котором они ехали», — сказал он.
По словам Дахира, «террористы нередко устанавливают мины вдоль дорог», данный случай не является первым.
В сентябре по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, нападение произошло у президентского дворца.