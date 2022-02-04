Офис украинского президента подтвердил встречу Зеленского и канцлера ФРГ Шольца 14 февраля

В офисе украинского лидера подтвердили встречу Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киеве 14 февраля.

«ФРГ является одним из ключевых партнёров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Шольца демонстрирует «евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы».

Ранее канцлер ФРГ заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.