Офис украинского президента подтвердил встречу Зеленского и канцлера ФРГ Шольца 14 февраля
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«ФРГ является одним из ключевых партнёров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что визит Шольца демонстрирует «евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы».
Ранее канцлер ФРГ заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.