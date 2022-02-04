Офис украинского президента подтвердил встречу Зеленского и канцлера ФРГ Шольца 14 февраля

Короткая ссылка
В офисе украинского лидера подтвердили встречу Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киеве 14 февраля.
Офис украинского президента подтвердил встречу Зеленского и канцлера ФРГ Шольца 14 февраля
  • ©Peter Nicholls - Pool/Getty Images

«ФРГ является одним из ключевых партнёров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Шольца демонстрирует «евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы».

Ранее канцлер ФРГ заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить