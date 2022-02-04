«Европейская правда»: Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО

Власти Венгрии заблокировали присоединение Украины к объединённому центру киберопераций при НАТО, сообщает интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По информации издания, ранее о факте блокады одним из государств Североатлантического альянса заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте», — заявил он.

Впоследствии неназванный источник пояснил, что присоединение Украины к объединённому центру киберопераций при НАТО заблокировала Венгрия.

В 2017 году генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял решение создать центр по проведению киберопераций.

В октябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что альянс интенсивно развивает наступательный потенциал с использованием кибертехнологий.