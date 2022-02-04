Захарова: журналисты бюро DW в Москве должны сдать аккредитации 4 февраля

Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны сдать свои аккредитации, но это не означает, что они обязаны покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, в корпункте порядка 19 сотрудников, из них 16 — граждане России.

Она отметила, что в случае с тремя иностранными сотрудниками сдача аккредитации не означает, что им надо уезжать из России.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.