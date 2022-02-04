Песков: Россия и КНР работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19

Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа в этом направлении ведётся», — сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждалась ли на российско-китайских переговорах тема взаимного признания вакцин от коронавируса.

10 января посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, почему Москва и Пекин пока не признали вакцины и ковид-сертификаты друг друга.

По его словам, в отношениях России и Китая нет политических проблем, касающихся сотрудничества в борьбе с пандемией.