Россия и Китай будут выступать против «цветных революций» в общих сопредельных регионах

Россия и Китай выступают против вмешательства внешних сил и подрыв безопасности в сопредельных регионах, обе страны намерены противостоять этим процессам и выступают против «цветных революций».

Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина.

«Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях», — говорится в документе.

Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.