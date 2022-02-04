Россия и Китай будут выступать против «цветных революций» в общих сопредельных регионах
- Legion-Media
Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина.
«Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях», — говорится в документе.
Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.