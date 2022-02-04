Депутат Гутенёв прокомментировал слова главы ЕК о возможных санкциях в сфере высоких технологий

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что санкции Евросоюза против России в случае эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий.

«Мне кажется, что на эти угрозы нужно реагировать весьма спокойно. Помешать космическим полётам — я с трудом представляю, каким образом они это могут сделать, не задействовав свои программы, программы МКС», — отметил депутат.

Парламентарий заявил, что не стоит преувеличивать «эксклюзивность владения» высокими технологиями стран ЕС.

«Во-первых, достаточно много импортозамещения произвела Россия. Во-вторых, конечно же, мы в рамках кооперации (всю номенклатуру невозможно производить) можем получать комплектующие от альтернативных поставщиков. Кроме того, разумеется, есть госрезервы не только с металлами, стратегические запасы, но и достаточно большие запасы комплектующих, которые позволят достаточно спокойно пережить данную ситуацию», — подчеркнул Гутенёв.

По его мнению, весьма странным является тот факт, что обеспокоенность России по неурегулированности конфликтов, по формированию зон напряжённости в Европе вызывает не диалог и «желание растопить лёд», а накачку Украины, усиление военного присутствия стран НАТО на восточных рубежах своего блока и попытку привлечь новые страны в альянс.

По словам собеседника RT, это абсолютно контрпродуктивная политика.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что санкции против России могут коснуться сферы высоких технологий.

По её словам, подготовлен надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций.