Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции против России могут коснуться сферы высоких технологий

Санкции Евросоюза против России в случае эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, заявила в интервью Handelsblatt глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Речь идёт о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полётов», — сказала политик.

По её словам, подготовлен надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила, что поддержит антироссийские санкции в случае «вторжения» России на территорию Украины.