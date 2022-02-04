Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции против России могут коснуться сферы высоких технологий
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«Речь идёт о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полётов», — сказала политик.
По её словам, подготовлен надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила, что поддержит антироссийские санкции в случае «вторжения» России на территорию Украины.