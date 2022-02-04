Путин выразил уверенность в том, что торговый оборот России и Китая достигнет $200 млрд

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Президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине назвал его другом и выразил благодарность за приглашение на открытие Олимпийских игр. Путин отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства. Он выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.
Путин выразил уверенность в том, что торговый оборот России и Китая достигнет $200 млрд
  • AP

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, прежде всего хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали её блестяще», — сказал Путин во время встречи с китайским коллегой.

Двусторонние отношения России и Китая развиваются поступательно, в духе дружбы и стратегического партнёрства, подчеркнул он.

«Вы отметили уже, что $140 млрд — это уверенное движение к нашей общей цели — $200 млрд оборота. Уверен, что мы этой планки, безусловно, достигнем», — сказал президент России.

Ранее в Китае началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Как отмечал посол России в Китае Андрей Денисов, цель двух стран — выйти на уровень $200 млрд товарооборота к 2024 году.

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