Посол России в КНР Денисов рассказал о планах повысить уровень товарооборота между странами

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Посол России в Китае Андрей Денисов напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.
Посол России в КНР Денисов рассказал о планах повысить уровень товарооборота между странами
  • AP
  • © Olivia Zhang, File

«Цель выйти на уровень $200 млрд товарооборота в районе 2024 года поставлена, её озвучили руководители, но следует понимать, что это скорее мобилизующий ориентир, нежели директивный. Это не значит, что надо кровь из носа выходить на эту цифру. Мы давно эту «магию цифр» оставили в прошлом и ориентируемся на качественные показатели. Нас гораздо больше интересует товарный состав, прежде всего нашего экспорта в Китай. Многое также зависит от колебаний цен мирового рынка, а товары нашего экспорта очень этому колебанию подвержены», — сказал глава дипмиссии в интервью «Известиям».

По его словам, пока рекорд по товарообороту — это показатель 2019 года, примерно $112—113 млрд. 

Согласно предварительным оценкам, за 2021 год товарооборот составит порядка $140 млрд.

Как ранее сообщала НСН, московские экспортёры смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.

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