Посол России в Британии Келин не стал исключать визита Джонсона в Москву

Посол России в Лондоне Андрей Келин не стал исключать визита британского премьера Бориса Джонсона в Москву, хотя такой вопрос «пока не вставал».

«Насколько я знаю, такой вопрос пока не вставал, хотя нельзя ничего исключать — сейчас в Москву целый ряд президентов уже запросились, насколько я знаю: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Но пока этот вопрос не обсуждался», — сказал дипломат РИА Новости.

2 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Он заявил британскому премьеру о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.

Также в разговоре Путин отметил, что НАТО демонстрирует неготовность адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.