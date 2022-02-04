Посол России в Британии Келин не стал исключать визита Джонсона в Москву
- AP
«Насколько я знаю, такой вопрос пока не вставал, хотя нельзя ничего исключать — сейчас в Москву целый ряд президентов уже запросились, насколько я знаю: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Но пока этот вопрос не обсуждался», — сказал дипломат РИА Новости.
2 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Он заявил британскому премьеру о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.
Также в разговоре Путин отметил, что НАТО демонстрирует неготовность адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.