Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные озабоченности России

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НАТО демонстрирует неготовность адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, заявил президент России Владимир Путин в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные озабоченности России
  • РИА Новости

«Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как ранее напомнили в Кремле, тезис об открытых дверях НАТО нигде доктринально не зафиксирован.

Путин отмечал, что в документах НАТО так называемая политика открытых дверей не прописана.

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