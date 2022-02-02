Песков назвал очень важным посыл Путина о рисках столкновения России и НАТО из-за Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал очень важными посылы Владимира Путина относительно предоставления Москве гарантий безопасности. В частности, он повторил позицию главы государства о том, что Украина в случае её вступления в НАТО не исключает нападение на Российскую Федерацию.

Как напомнил представитель Кремля, первый посыл Путина заключался в том, что в своё время Россию обманули, «когда обещали не расширяться, а потом расширились».

«Президент образно сказал: по сути нас просто кинули», — отметил Песков.

Второй посыл заключался в замечаниях президента о том, что стратегия национальной безопасности Украины «напрямую допускает применение силы для возвращения территорий».

«То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым», — пояснил он.

В этом случае, гипотетически, в будущем — обозримом или далёком — Россия рискует столкнуться с тем, что Украина как член НАТО может напасть на Российскую Федерацию.

«Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО», — сказал пресс-секретарь.

Третьим пунктом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» НАТО нигде доктринально не зафиксирован.

«В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем напомнить», — заключил представитель президента.

Накануне Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.