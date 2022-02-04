Президент Чехии придерживается сдержанной позиции по ситуации на границе России и Украины
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«Мы говорили о напряжённости на украинско-российской границе. Господин президент считает, что необходимо сохранять сдержанность... Он верит в мирное разрешение ситуации», — цитирует политика ТАСС.
Фиала отметил, что глава государства и правительство придерживаются единого мнения о необходимости урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.