Президент Чехии придерживается сдержанной позиции по ситуации на границе России и Украины

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Президент Чехии Милош Земан утверждает, что политикам необходимо проявить сдержанность в отношении ситуации на российско-украинской границе, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала.
Президент Чехии придерживается сдержанной позиции по ситуации на границе России и Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency /

«Мы говорили о напряжённости на украинско-российской границе. Господин президент считает, что необходимо сохранять сдержанность... Он верит в мирное разрешение ситуации», — цитирует политика ТАСС.

Фиала отметил, что глава государства и правительство придерживаются единого мнения о необходимости урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.

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