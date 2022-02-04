Президент Чехии придерживается сдержанной позиции по ситуации на границе России и Украины

Президент Чехии Милош Земан утверждает, что политикам необходимо проявить сдержанность в отношении ситуации на российско-украинской границе, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала.

«Мы говорили о напряжённости на украинско-российской границе. Господин президент считает, что необходимо сохранять сдержанность... Он верит в мирное разрешение ситуации», — цитирует политика ТАСС.

Фиала отметил, что глава государства и правительство придерживаются единого мнения о необходимости урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.