Чехия готова направить в помощь Украине артснаряды

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.
Чехия готова направить в помощь Украине артснаряды
  • Gettyimages.ru

«Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнёром Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи», — приводит РИА Новости её слова.

Цехмайстерова отметила, что глава Минобороны Чехии Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский провели переговоры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить