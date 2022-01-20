Чехия готова направить в помощь Украине артснаряды

Пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.

«Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнёром Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи», — приводит РИА Новости её слова.

Цехмайстерова отметила, что глава Минобороны Чехии Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский провели переговоры.