Чехия готова направить в помощь Украине артснаряды
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«Это боеприпасы, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнёром Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи», — приводит РИА Новости её слова.
Цехмайстерова отметила, что глава Минобороны Чехии Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский провели переговоры.