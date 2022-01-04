Главы МИД Украины и Чехии провели переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липовским», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «стороны согласовали позиции Украины и Чехии на фоне «агрессивных действий» России и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Москвой».

К тому же, помимо этого, министры договорились о совместном визите на Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и деолигархизацию на Украине.