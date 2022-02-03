Чижов заявил о сильной обеспокоенности России из-за переброски войск США в Европу

Россия сильно обеспокоена переброской американских военных в Восточную Европу. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.

«(Россия. — RT) очень обеспокоена», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжают наращивать напряжённость в Европе, что является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства.

Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что эта мера носит временный характер и призвана «усилить оборону союзников».