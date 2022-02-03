Песков: у России есть причины для беспокойства из-за переброски войск США в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжают наращивать напряжённость в Европе, что является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства.

«США фактически продолжают наращивать напряжённость в Европе», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, переброска сил США в Европу — «лучшее доказательство того, что у России есть очевидная причина беспокоиться».

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.