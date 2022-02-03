Российский корпункт Deutsche Welle получил уведомление о закрытии

Корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление о закрытии. Об этом сообщили в медиакомпании.

«Глава московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето сообщил, что получил официальное уведомление о том, что офис DW будет закрыт завтра в 9:00 по местному времени», — приводит ТАСС заявление.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

2 февраля, в полученном компанией RT DE Productions в Берлине документе говорится, что за вещание ответственна именно эта компания — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме немецкого медиарегулятора MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.