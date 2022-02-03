Власти ФРГ назвали неприемлемым запрет России на вещание Deutsche Welle

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала неприемлемым запрет России на вещание Deutsche Welle на российской территории, на который российская сторона пошла из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в Германии.

«Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие её офиса в Москве абсолютно неприемлемы», — говорится в заявлении Рот, поступившем в РИА Новости.

Она также отметила, что ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle нельзя сравнивать.

«Судя по всему, это решение призвано стать ответной реакцией на решение земельных управлений по делам СМИ запретить распространение подпадающей под лицензирование программы вещания RT DE. Однако уравнение не имеет под собой никаких оснований», — сказала она.

По словам министра, в случае двух СМИ есть различия, связанные с лицензией.

«RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании земельное управление по делам СМИ принял решение. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию», — добавила Рот.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.