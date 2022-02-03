В Deutsche Welle заявили о намерении оспорить меры России против медиакомпании

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Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил о намерении предпринять юридические шаги, чтобы оспорить принятые против медиакомпании Россией меры.
В Deutsche Welle заявили о намерении оспорить меры России против медиакомпании
  • © Golib Golib Tolibov
  • Legion-Media

Об этом говорится на сайте DW.

Он также пригрозил стране тем, что медиакомпания в случае прекращения вещания на российской территории усилит освещение событий в России.

«Меры, принимаемые российскими властями, непонятны и представляют собой чрезмерную реакцию... будем продолжать вести репортажи из нашего офиса в Москве до тех пор, пока к нам официально не будут применены меры, и даже если нам в конечном итоге придётся закрыть его, это не повлияет на наше освещение России. Скорее мы значительно увеличим число репортажей», — заявил он.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

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