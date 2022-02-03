В германском союзе журналистов назвали цензурой меры России против Deutsche Welle
- © GH Tech
- Legion-Media
«Закрытие Deutsche Welle российским правительством является решительной мерой цензуры и массовым ограничением свободы прессы», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Союз журналистов Германии также призвал правительство ФРГ высказаться против действий российских властей.
Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.