В германском союзе журналистов назвали цензурой меры России против Deutsche Welle

Германский союз журналистов назвал проявлением цензуры ответные меры России в отношении Deutsche Welle из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в ФРГ.

«Закрытие Deutsche Welle российским правительством является решительной мерой цензуры и массовым ограничением свободы прессы», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Союз журналистов Германии также призвал правительство ФРГ высказаться против действий российских властей.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.