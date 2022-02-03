Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом заявил, что Аргентина является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке.
Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке
  • © РИА Новости / POOL

«Хочу отметить, что Аргентина является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке. Вот уже более 150 лет наши страны объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учёте интересов друг друга», — заявил он.

Путин добавил, что Россия стремится укреплять тесное взаимовыгодное сотрудничество и искать новые области взаимодействия.

Ранее российский лидер отметил успешную работу RT в Аргентине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить