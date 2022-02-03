Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке
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«Хочу отметить, что Аргентина является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке. Вот уже более 150 лет наши страны объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учёте интересов друг друга», — заявил он.
Путин добавил, что Россия стремится укреплять тесное взаимовыгодное сотрудничество и искать новые области взаимодействия.
Ранее российский лидер отметил успешную работу RT в Аргентине.