Путин отметил успешную работу RT в Аргентине

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Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом отметил успешную работу RT в Аргентине.
Путин отметил успешную работу RT в Аргентине
  • РИА Новости

«В Аргентине успешно развивает свою деятельность российский медиахолдинг Russia Today», — заявил Путин.

В июле 2021 года сообщалось, что телеканал RT на испанском запустил в Колумбии HD-вещание в пакете Claro — одного из крупнейших операторов платного телевидения страны. Доступ к телеканалу получили более 2,5 млн абонентов Claro в Колумбии.

Также RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards. 

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