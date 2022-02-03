Путин отметил успешную работу RT в Аргентине

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом отметил успешную работу RT в Аргентине.

«В Аргентине успешно развивает свою деятельность российский медиахолдинг Russia Today», — заявил Путин.

В июле 2021 года сообщалось, что телеканал RT на испанском запустил в Колумбии HD-вещание в пакете Claro — одного из крупнейших операторов платного телевидения страны. Доступ к телеканалу получили более 2,5 млн абонентов Claro в Колумбии.

Также RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards.