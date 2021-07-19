RT на испанском запустил вещание в пакете колумбийского ТВ-оператора Claro

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Телеканал RT на испанском запустил в Колумбии HD-вещание в пакете Claro — одного из крупнейших операторов платного телевидения страны. Доступ к телеканалу получили более 2,5 млн абонентов Claro в Колумбии.
RT на испанском запустил вещание в пакете колумбийского ТВ-оператора Claro
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«За годы вещания наш канал завоевал признание у латиноамериканских зрителей. Благодаря запуску в пакете Claro жители Колумбии смогут смотреть новости, программы и документальные фильмы RT в высоком качестве», — отметила руководитель RT на испанском Виктория Воронцова.

Как заявил менеджер по продукции Claro Родриго Маркес, данное сотрудничество обеспечит более широкий выбор программ аудитории, в том числе русскоязычным зрителям.

Согласно данным исследования Ipsos, RT вошёл в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки.

При этом сайт RT на испанском обходит по посещаемости BBC Mundo, а также испаноязычные версии Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb). 

YouTube-канал RT en Español является лидером среди всех новостных телеканалов, вещающих на испанском языке. В Facebook RT en Español является наиболее популярным новостным порталом на испанском языке.

RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards. 

В марте 2020 года RT на испанском начал круглосуточное вещание на Кубе.

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