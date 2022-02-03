Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: НАТО готовит основу под освоение территории Украины

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал ситуацию с Украиной.

По его словам, созыв заседания в Совете Безопасности ООН 31 января по Украине США использовали лишь «как повод для очередного антироссийского шоу».

«Нам абсолютно ясны поставленные перед такой тактикой задачи. Прежде всего — оправдать саботаж реализации Минских договорённостей властями Украины. Помимо этого подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны», — цитирует РИА Новости Лукашевича.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокацией заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.