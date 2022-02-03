ВОЗ: сложновыявляемый подвид «омикрона» зафиксировали в пяти африканских странах

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Старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в африканском регионе Никси Гумеде-Молетси заявила, что в пяти странах Африки зарегистрировали один из подвидов штамма «омикрон» коронавируса, который сложно обнаружить с помощью имеющихся на данный момент тестов.
ВОЗ: сложновыявляемый подвид «омикрона» зафиксировали в пяти африканских странах
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«Мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид «омикрона» — ВА.2, известный как «стелс» подвид, — выявлен в пяти странах: в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР», — цитирует её РИА Новости.

По словам Никси Гумеде-Молетси, данная ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро.

Представитель ВОЗ пояснила, что даже тесты в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определённые критерии, характерные для штамма «омикрон».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

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