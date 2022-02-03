Представитель ВОЗ Клюге заявил о шансах Европы взять под контроль распространение COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Европы есть шанс положить конец пандемии коронавируса.

«У нас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса», — цитирует Интерфакс Клюге.

Он отметил, что такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к омикрон-штамму.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Европа, включая Россию, входит в менее острую фазу пандемии коронавируса.