Представитель ВОЗ Клюге заявил о шансах Европы взять под контроль распространение COVID-19

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Европы есть шанс положить конец пандемии коронавируса.
Представитель ВОЗ Клюге заявил о шансах Европы взять под контроль распространение COVID-19
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«У нас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса», — цитирует Интерфакс Клюге.

Он отметил, что такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к омикрон-штамму.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Европа, включая Россию, входит в менее острую фазу пандемии коронавируса.

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