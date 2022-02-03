Представитель ВОЗ Клюге заявил о шансах Европы взять под контроль распространение COVID-19
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«У нас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса», — цитирует Интерфакс Клюге.
Он отметил, что такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к омикрон-штамму.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Европа, включая Россию, входит в менее острую фазу пандемии коронавируса.