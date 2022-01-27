Представитель ВОЗ Вуйнович допустила начало менее острой фазы пандемии COVID-19 в Европе

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Европа, включая Россию, входит в менее острую фазу пандемии коронавируса.
Представитель ВОЗ Вуйнович допустила начало менее острой фазы пандемии COVID-19 в Европе
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«Ожидается, что мы можем выйти из острой фазы пандемии», — приводит заявление Вуйнович РИА Новости.

Он подчеркнула, что это ещё не означает завершения пандемии.

«В европейском регионе, когда появился штамм «омикрон», мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность», — сказала представитель ВОЗ, отметив, что эти признаки означают новую фазу пандемии.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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