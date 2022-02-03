Канцлер Австрии Нехаммер планирует встретиться с премьер-министром Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на украинском экономическом форуме. Дату встречи он не уточнил.

«Я провёл разговор с украинским премьер-министром. Мы встретимся на большом украинском экономическом форуме, поскольку Украина старается послать сигнал о нормальной ситуации в это напряжённое время», — сказал Нехаммер во время выступления перед депутатами Федерального совета.

Он добавил, что желает «уйти из-под давления» и вернуться к процессу экономического роста, пишет РИА Новости.

В январе Карл Нехаммер отметил важность диалога между Россией и Украиной в рамках нормандского формата.