Посольство США назвало страны для получения студентами и преподавателями американских виз

Посольство США в России назвало страны, в которых россияне могут получить студенческую или академическую визу в США.

«Проживающие в России заявители на получение студенческой визы (категории F и M), визы по академическому обмену (студенты, профессора, научные сотрудники и специалисты категории J) и участники финансируемых правительством США программ обмена могут подать заявления (на визу) в следующих местах: миссии в Казахстане, посольства США в Белграде и Ереване», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве рекомендуют заявителям ознакомиться с сайтами данных ведомств.

31 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.