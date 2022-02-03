Посольство США назвало страны для получения студентами и преподавателями американских виз
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
«Проживающие в России заявители на получение студенческой визы (категории F и M), визы по академическому обмену (студенты, профессора, научные сотрудники и специалисты категории J) и участники финансируемых правительством США программ обмена могут подать заявления (на визу) в следующих местах: миссии в Казахстане, посольства США в Белграде и Ереване», — говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве рекомендуют заявителям ознакомиться с сайтами данных ведомств.
31 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.